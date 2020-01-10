Головин - 6-й в Лиге 1 по количеству созданных ожидаемых голевых моментов за матч

Полузащитник "Монако" Александр Головин занимает 6-е место в чемпионате Франции после первого круга по среднему показателю созданных ожидаемых голевых моментов за матч — то есть таких, которые его партнёры обязаны реализовывать.Согласно данным FB REF, в среднем за один матч Лиги 1 российский хавбек выполняет 3,9 ассиста. Лучше соответствующий показатель только у Анхеля Ди Марии (9,1) из "Пари Сен-Жермен", Димитри Пайета (5,3) из "Марселя", Килиана Мбаппе (4,5) из "Пари Сен-Жермена", Адамы Траоре (4,1) из "Метца" и Желсона Мартинша (4,1) из "Монако".Всего в текущем сезоне Головин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции. На счету 23-летнего полузащитника 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.