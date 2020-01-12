Тухель: крайне впечатлён Икарди, он настоящий профессионал

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель в преддверии матча 20-го тура французской Лиги 1 с "Монако" высказался о форварде парижан Мауро Икарди, права на которого принадлежат "Интеру"."Крайне впечатлён Мауро Икарди. Познакомился с ним здесь, впервые увидел его. Надёжный парень, настоящий профессионал. Он понимает тактику футбола, отлично работает в обороне. Мауро крайне эффективен. Его работа и помощь команде впечатляют, но не хочу комментировать возможную покупку игрока", - цитирует Тухеля Goal.com.