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Тухель: крайне впечатлён Икарди, он настоящий профессионал

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель в преддверии матча 20-го тура французской Лиги 1 с "Монако" высказался о форварде парижан Мауро Икарди, права на которого принадлежат "Интеру".

"Крайне впечатлён Мауро Икарди. Познакомился с ним здесь, впервые увидел его. Надёжный парень, настоящий профессионал. Он понимает тактику футбола, отлично работает в обороне. Мауро крайне эффективен. Его работа и помощь команде впечатляют, но не хочу комментировать возможную покупку игрока", - цитирует Тухеля Goal.com.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тухель Икарди ПСЖ Лига 1
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