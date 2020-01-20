Головин - в старте "Монако" на матч Кубка Франции

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 1/16 финала Кубка Франции с "Сен-Приве Сен-Илере".
Фото: Getty Images
"Монако": Леком, Балло-Туре, Бадьяшиль, Агилар, Марипан, Головин, Диаш, Огустен, Бен-Йеддер, Кейта Бальде, Йоветич.

Напомним, что Александр Головин выходил на поле в рамках 18-ти матчей в текущем сезоне Лиги 1.

На данный момент на счету хавбека три гола и три голевых передачи в чемпионате Франции.


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Теги: Головин Монако
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