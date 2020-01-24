Мбаппе: вышел поесть мороженого, не успел лизнуть, как вокруг меня собралось 500 человек

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о минусах своей сверхпопулярности.



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- Как только выхожу на улицу, вокруг меня возникает безумная толпа. Не могу сходить в супермаркет и купить сыр. Чтобы я что-то купил в магазине, его нужно закрывать. Теперь я не могу жить как все.



Например, выхожу прогуляться, хотел поесть мороженого. Не успел его лизнуть, как вокруг меня уже пятьсот человек! Впрочем, хоть справляться с этим каждый день нелегко, я сам хотел такой жизни, – сказал Мбаппе в интервью France 2.



Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, выиграв российский мундиаль в составе сборной Франции. По оценкам CIES, он является самым дорогим футболистом мира.