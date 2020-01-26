Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш сравнил команды по степени влияния на игру их лидеров.
Комментируя отсутствие Димитри Пайета в 21-м туре Лиги 1, португальский тренер заявил:
- "Барселона" зависит от Месси, "Ювентус" зависит от Роналду. Если мы зависим от Пайета, то так тому и быть, - приводит слова тренера Goal.com.
В минувшем туре "Марсель" не сумел победить "Анжер" (0:0).
В текущем сезоне Пайет забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 16-ти матчах Лиги 1. Команда бывшего тренера "Зенита" занимает вторую строчку во французском чемпионате.
Ранее сообщалось, что Пайета хочет вернуть его бывший клуб "Вест Хэм".
Виллаш-Боаш сравнил "Марсель" с "Барселоной" и "Юве"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»