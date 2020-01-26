"Ювентус" подпишет защитника "ПСЖ" Курзаву

Защитник "ПСЖ" Лейвин Курзава близок к переходу в "Ювентус", информирует TF1.



Фото: goal.com

Сообщается, что клубы уже согласовали переход игрока. 27-летнему французу осталось пройти медицинский осмотр. Сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро.



Курзава, который выступает за "ПСЖ" с 2015 года, в нынешнем сезоне провел 15 матчей и отдал один голевой пас.



"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 51 очков. "ПСЖ" также лидирует в чемпионате Франции, набрав 49 очков.