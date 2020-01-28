"Монако" расстался с бразильским полузащитником Бошильей

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте сообщила об уходе полузащитника Габриэля Бошильи.



Сообщается, что 23-летний бразильский хавбек продолжит карьеру в "Интернасьонале".



Бошилья выступал за "Монако" с 2015 года, перейдя из "Сан-Паулу". В нынешнем сезоне футболист провел за монегасков 6 матчей, не отметившись голевыми действиями.



"Монако" в нынешнем сезоне чемпионата Франции занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав после 21 тура 29 очков.