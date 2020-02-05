Неймар впервые сказал, что он счастлив в Париже

Сегодня нападающему "ПСЖ" Неймару исполнилось 28 лет.
Фото: ФК "ПСЖ"
На вечеринке, на которую, к слову, бразилец пригласил всю команду, а также игроков других клубов, включая Мемфиса Депая, Неймар впервые за несколько лет признался, что счастлив находиться в Париже. Также футболист заявил, что отдаст в нынешнем сезоне все силы, чтобы выиграть с клубом трофеи и помочь команде в Лиге чемпионов, передает L'Equipe.

Летом 2019 года ходили разговоры о том, что Неймар несчастлив в парижском клубе и может вернуться в "Барселону". Руководство каталонского клуба не стало исключать трансфер Неймара.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 14 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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