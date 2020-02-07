Как сообщает L'Equipe, велика вероятность того, что капитан "ПСЖ" Тьяго Силва покинет клуб ближайшим летом.
Отмечается, что руководство французского клуба не планирует продлевать контракт с 35-летним бразильцем, рассчитывая разгрузить зарплатную ведомость. Сам футболист же не хочет покидать "ПСЖ". Его соглашение с клубом истекает летом 2020 года.
Защитник сборной Бразилии выступает за "ПСЖ" с 2012 года, перейдя из "Милана" за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей в чемпионате Франции.
"ПСЖ" не будет продлевать контракт с Силвой
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