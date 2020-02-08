В матче 24-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Тулузу" со счетом 1:0.
Чемпионат Франции
24 тур
Марсель – Тулуза 1:0
Голы: Пайет, 51
Марсель: Манданда, Амави, Чалета-Цар, Гонсалес, Сарр, Камара, Радоньич (Хауи, 67), Сансон (Сакаи, 86), Лопес (Стротман, 78), Пайет, Жермен
Тулуза: Калинич (Рейне, 36), Габриэльсен, Морейра, Силла, Диаките, Сангаре, Буагар (Адли, 70), Макенго, Коне, Саид (Тауи, 78), Лейя-Исека
Предупреждения: Гонсалес, 15, Макенго, 61, Силла, 71
"Марсель" с минимальным счетом обыграл "Тулузу"
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