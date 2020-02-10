Отмечается, что в школе посчитали, что это является розыгрышем и не ответили на письмо. Об этом рассказала директор учреждения Галина Рудольф.
Напомним, Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что школа, воспитавшая Головина, должна была получить 0,75 процентов, что примерно равняется сумме в 16 миллионов рублей.
Первый тренер Головина Александр Плясунов сообщил, что "Монако" выплатил компенсацию, однако деньги до них не дошли, а зависли в Российском футбольном союзе.
В нынешнем сезоне Головин провел 22 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
В ДЮСШ Осинников посчитали, что письмо "Монако" о компенсации за Головина было розыгрышем
Как сообщает "Р-Спорт", в школе, где с 2008 по 2012 годы числился полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин, не поверили в подлинность сообщения монегасков о компенсационных выплатах.
Фото: ФК "Монако"
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