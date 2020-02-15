Бубнов: Головин выглядит лучше Фабрегаса

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру Александра Головина в недавнем матче "Монако".
Фото: Sportbox
"Головин выглядел неплохо, несмотря на то, что ему приходилось играть справа. В первом тайме особо не выделялся, хотя имел момент забить. Во втором, с его передачи пришел гол. В сравнении со стартом сезона сейчас он стал играть более уверенно. Всю игру был активен. Он адаптировался в команде, но ему есть куда прибавлять. Несмотря на то, что был заменен, выглядел хорошо. А замена была тактическая, надо было удержать счет.

Фабрегас не попадает в состав, а Головин играет стабильно. Он выглядит лучше испанца. Плохо, что он не так часто берет на себя инициативу. В первом тайме было видно, что и партнеры через него не так часто играют. Когда он был в ЦСКА, он владел мячом больше", — цитирует Бубнова Sportbox.

В чемпионате Франции 2019/2020 "Монако" имеет в своей копилке 38 очков и идет на пятой строчке в турнирной таблице.

Во вчерашнем победном матче над "Монпелье" (1:0) Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей на алжирского нападающего Ислама Слимани.

Напомним, что Александр Головин перешел в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что школа, воспитавшая футболиста, не получила от французского клуба выплаты за воспитание игрока. Директор школы посчитала розыгрышем письмо от "Монако" по поводу выплат.


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Теги: Лига 1 Головин Монако Бубнов
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