"Лион" сыграл вничью со "Страсбуром"

В матче 25-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле разошелся миром со "Страсбуром".

Фото: twitter.com/OL

Хозяева вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Траоре, но в концовке первого тайма счет сравнял Зохи - 1:1. Безвыигрышная серия "Лиона" в чемпионате достигла четырех матчей.



Чемпионат Франции



25 тур



"Лион" — "Страсбург" 1:1



Голы: Траоре, 21, Зохи, 42



"Лион": Лопеш, Марсал, Андерсен, Марсело, Рафаэл (Тете, 8), Ауа, Мендес, Какере, Корне (Терье, 75), Экамби, Траоре (Дембеле, 63)



"Страсбург": Зельс, Коне, Симакан, Лала, Митрович, Льенар, Беллегард, Томассон, Зохи (Джику, 74), Уорис (Мотиба, 82), Ажорк (Лебе, 90)



Предупреждения: Траоре, 41, Коне, 47, Ауа, 79, Дембеле, 90+4