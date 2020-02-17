В матче 25-го тура против "Монпелье" Головин отметился голевой передачей с углового. Это уже третье попадание российского полузащитника в символическую сборную тура по ходу нынешнего сезона.
Всего в чемпионате Франции 2019/2020 на счету Головина 23 матча за "Монако", 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Напомним, что Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018-м году за 30 миллионов евро.
Головин в символической сборной тура Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe.
Фото: L’Equipe
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