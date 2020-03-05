На 32-й минуте встречи Тьэмуэ Бакайоко получил красную карточку за фол в центре поля. Мартинш подбежал к судье и толкнул его, после чего также увидел перед собой карточку красного цвета. Уходя с поля, он толкнул арбитра еще раз.
Отмечается, что монегаски также применят санкции к 24-летнему игроку.
Напомним, за "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
Одноклубник Головина отстранен от выступлений на полгода за толчок арбитра
Полузащитник "Монако" Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра во время матча 22-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:3), передает LFP.
Фото: eurosport.fr
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