Одноклубник Головина отстранен от выступлений на полгода за толчок арбитра

Полузащитник "Монако" Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра во время матча 22-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:3), передает LFP.

Фото: eurosport.fr