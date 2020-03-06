Неймар рассказал, что боится играть головой

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии рассказал, что опасается играть головой в матчах.



"Голова предназначена больше для того, чтобы думать, а не чтобы играть в футбол. Я использую ноги, когда играю. Я хорошо могу играть, но, если честно, боюсь. Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу", - приводит слова Неймара Otro.



Неймар в нынешнем сезоне провел 15 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.