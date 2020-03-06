Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии рассказал, что опасается играть головой в матчах.
"Голова предназначена больше для того, чтобы думать, а не чтобы играть в футбол. Я использую ноги, когда играю. Я хорошо могу играть, но, если честно, боюсь. Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу", - приводит слова Неймара Otro.
Неймар в нынешнем сезоне провел 15 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Неймар рассказал, что боится играть головой
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