Во Франции отменены все матчи внутренних первенств

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сообщил, что все турниры в стране (любительских клубов, мини-футбола) приостановлены из-за коронавируса.



Также приостановлены и мероприятия футбольных школ. Грэ отметил, что они будут возобновлены сразу, как только позволят санитарные условия.



Отметим, что речь в заявлении не идет о матчах Лиги 1 и Лиги 2 - эти турниры не подчиняются федерации напрямую.