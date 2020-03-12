Во Франции отменены все матчи внутренних первенств

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сообщил, что все турниры в стране (любительских клубов, мини-футбола) приостановлены из-за коронавируса.

Также приостановлены и мероприятия футбольных школ. Грэ отметил, что они будут возобновлены сразу, как только позволят санитарные условия.

Отметим, что речь в заявлении не идет о матчах Лиги 1 и Лиги 2 - эти турниры не подчиняются федерации напрямую.


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Теги: Лига 1
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