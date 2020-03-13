"Следуя указаниям президента Франции о введении мер по борьбе с кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции 13 марта принял решение немедленно приостановить Лигу 1 и Лигу 2 до появления дальнейших указаний", — говорится в заявлении на официальном сайте Лиги 1.
Ранее во Франции были отменены все матчи на территории страны.
Вспышка коронавируса (COVID-19) была зафиксированы в конце прошлого года в Китае.
Число заразившихся на сегодняшний день - более 130 тысяч человек. Число погибших близится к пяти тысячам.
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Французская Лига 1 приостановлена из-за коронавируса
Чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Лига 1
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