В новом контракте Головина с "Монако" нет прописанной суммы отступных

В новом соглашении Александра Головина с "Монако" не прописана фиксированная сумма отступных.
Фото: ФК "Монако"
Сегодня "Чемпионат" сообщил, что Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года.

Сообщается, что новое соглашение подписано на улучшенных условиях.

Предыдущий контракт 23-летнего уроженца Кемеровской области был рассчитан до 2023-го года.

Головин стал игроком "Монако" летом 2018-го года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.

В сезоне 2019/2020 Александр Головин провёл за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и стал автором четырех результативных передач.


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Теги: Головин Монако Лига 1
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