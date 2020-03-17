Главный тренер "Монако" предложил признать чемпионат Франции несостоявшимся, если его не доиграют

Испанский специалист Роберт Морено, работающий главным тренером "Монако", предложил признать нынешний сезон Лиги 1 несостоявшимся, если он не будет доигран.



"Если вы не можете закончить сезон, самое справедливое было бы признать его несостоявшимся и начать заново, как будто этого сезона и не было", - цитирует тренера Sport.es.



Напомним, ранее были приостановлены практически все футбольные лиги, включая Францию.