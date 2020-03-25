Президент "ПСЖ" поддержал возможное сокращение зарплат в Лиге 1

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи одобрил идею о сокращении зарплат футболистам в чемпионате Франции.

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Об этом сообщает L’Equipe.



Такое решение позволить клубам снизить расходы из-за пандемии коронавируса в мире.



По данным источника, "ПСЖ" в сезоне 2018/19 заплатил своим сотрудникам 371 млн евро.



Чемпионат Франции, как и другие европейские чемпионаты, приостановлен из-за коронавируса.