Врач "Реймса" покончил с собой. Он болел коронавирусом

60-летний сотрудник французского "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством.
О произошедшем сообщает Le Parisien.

По информаци источника, в "Реймсе" узнали о его смерти 5 апреля. Гонсалес находился дома на самоизоляции.

Врач объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако ее содержимое не раскрывается.

Всего во Франции уже более 90 тысяч заболевших. Страна находится на пятой строчке по количеству подтвержденных заражений.


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Теги: Лига 1 Реймс Коронавирус
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