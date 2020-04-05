Врач "Реймса" покончил с собой. Он болел коронавирусом

60-летний сотрудник французского "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством.

О произошедшем сообщает Le Parisien.



По информаци источника, в "Реймсе" узнали о его смерти 5 апреля. Гонсалес находился дома на самоизоляции.



Врач объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако ее содержимое не раскрывается.



Всего во Франции уже более 90 тысяч заболевших. Страна находится на пятой строчке по количеству подтвержденных заражений.