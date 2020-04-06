- Кто из наших футболистов европейскому уровню? Только один игрок – он в "Монако" играет (очевидно, речь идет про Александра Головина, прим. Rusfootball.info). Черышев же – продукт европейского футбола, из России он бы никуда не уехал. А если наши уезжают, то в чемпионат Чехии в лучшем случае, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Напомним, что в "Монако" Головин перешел летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро.
В текущем сезоне Головин провел 25 матчей в Лиге 1, забил три гола и сделал четыре ассиста.
После 28-ми туров "Монако" находится на девятой строчке французского чемпионата.
"Только один – в "Монако" играет". Широков рассказал, кто из россиян соответствует европейскому уровню
Экс-футболист сборной России Роман Широков выделил Александра Головина среди всех российских игроков.
Фото: Rusfootball.info
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