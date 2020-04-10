Слуцкий: Головин ближе к трансферу "ПСЖ", чем в "Челси"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб подойдёт Александру Головину.
Фото: ТАСС
"Когда Голова перейдет в европейский топ-клуб? Он может перейти в любой европейский большой топ в любой момент. Понятно, что у него была длинная адаптация. Был тяжелый первый сезон, когда поменяли кучу тренеров, а он еще и травмировался. В первый сезон он никак не мог перейти из "Монако". Сейчас ситуация непонятная, но учитывая, что "Монако" стал подниматься, а он там самый прогрессирующий игрок и стабильно играет, уже в летнее трансферное окно он мог бы перейти. Но неизвестно, каким теперь будет летнее трансферное окно. Сложно делать какие-то прогнозы. Жизнь в мировом футболе и мировой экономике немного подорвана.

К переходу в какую команду Голова ближе — к "Челси" или "ПСЖ"? Я думаю, что он ближе все-таки к французской лиге. Там за ним легче наблюдать. "ПСЖ" настолько доминирует на французском рынке, что они, если захотят, смогут этот трансфер произвести быстрее", — сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала "Красава".

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018-го года, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Некоторое время назад Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.

В настоящее время полузащитник находится на карантине у себя на родине в Калтане.


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Теги: Слуцкий Головин Лига 1 Монако Зарубежные трансферы ПСЖ Рубин
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