Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, что не выходит из дома во время пандемии коронавируса.
"Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я все равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, что сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется", - цитирует Головина Sport24.ru.
Напомним, чемпионат Франции, как и другие европейские лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
Головин: не выхожу из дома. Понимаю, что нужно потерпеть и просто ждать
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