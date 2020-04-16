Низшие лиги Франции досрочно завершены из-за коронавируса

Низшие французские футбольные дивизионы досрочно завершены из-за распространения коронавируса.

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В связи с пандемией коронавируса Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение досрочно завершить сезон в 4-м и ниже дивизионах. Итоги чемпионатов будут утверждены исходя из положений, которые команды занимали на момент приостановки сезона.



Благодаря этому решению в сезоне-2020/21 в 3-ю лигу поднялась "Бастия", которая после объявления банкротства еще три года назад играла в 5-м дивизионе.



Высшие лиги Франции (Лига 1 и Лига 2) в данный момент приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.



В Лиге 1 после 28-ми туров с 12-очковым отрывом лидирует "ПСЖ".



По актуальным данным во Франции на сегодняшний день выявлено 134 582 случая заражения коронавируса. 17 167 человек погибло.



Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 000 000 человек. Более 138 000 человек погибло.