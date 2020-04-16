Отец Неймара рассказал, что его сын счастлив в "ПСЖ" и не хочет уходить

Отец бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара Неймар да Силва рассказал, что его сын счастлив во французском клубе и не хочет его покидать.



"Он сам принимает решения по поводу своей карьеры, а мы в ответе только за административные вопросы. Могу сказать, что он счастлив в "ПСЖ". Он рад, что команда пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мой сын не хочет уходить из "ПСЖ", - сказал в инстаграме Неймар-старший.



Неймар выступает за "ПСЖ" и лета 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 млн евро. В нынешнем сезоне футболист провел 22 матча, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.