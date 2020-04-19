"Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?" Президент "Нанта" - о коронавирусе

Президент "Нанта" Вальдемар Кита высказался о необходимости возобновления чемпионата Франции по футболу.

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"Верю, настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторым приходится ходить на работу, вставать в пять утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом угроза их безопасности велика.



Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться к работе? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? Это нелогично.



Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?", — цитирует Кита Le Parisien.



Чемпионат Франции в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и все остальные ведущие европейские чемпионаты.



По актуальным данным во Франции на сегодняшний день зарегистрировано 152 995 случаев заражения коронавирусом. 19 718 человек погибло.



Общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 2 367 758 человек. Более 160 000 человек скончалось.