"Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?" Президент "Нанта" - о коронавирусе

Президент "Нанта" Вальдемар Кита высказался о необходимости возобновления чемпионата Франции по футболу.
Фото: Getty Images
"Верю, настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторым приходится ходить на работу, вставать в пять утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом угроза их безопасности велика.

Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться к работе? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? Это нелогично.

Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?", — цитирует Кита Le Parisien.

Чемпионат Франции в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и все остальные ведущие европейские чемпионаты.

По актуальным данным во Франции на сегодняшний день зарегистрировано 152 995 случаев заражения коронавирусом. 19 718 человек погибло.

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 2 367 758 человек. Более 160 000 человек скончалось.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Нант Лига 1 Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мадридский "Реал" не станет продлевать контракт с Зиданом 1
"Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?" Президент "Нанта" - о коронавирусе 1
Защитник "Арсенала": чемпионат Белоруссии во время пандемии - не очень хорошая идея
Геркус: клубам придется доигрывать РПЛ, чтобы получать деньги от региональных спонсоров
Кокорин: в России только два агента, которые могут сделать переход в Европу
Каррера: не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в "Спартак"
Кокорин: не вижу себя в ЦСКА. По стилю это не моё 4
Газизов подтвердил интерес "Удинезе" к Фомину
Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон
Ребров: это стереотип, что фанаты "Спартака" - отморозки
Представитель "Тоттенхэма" оценил возможность перехода Дзюбы 2
Евсеев: дуэль с Гиггзом была самой памятной в футболе
Каррера: Тедеско может проделать отличную работу. "Спартаку" нужно время
Каррера назвал свой самый памятный матч в "Спартаке" 2
"Спартаковцы" Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели из России на частном самолете с помощью Шюррле 7
"Ростов" провёл благотворительную акцию вместе с болельщиками (видео)
Крыховяк рассказал, что в детстве перепутал водку с водой
РПЛ ответила на вопросы о доигровке сезона
"Динамо" Брест расторгнет контракт с Хачериди, который попытался ударить судью 1
"Знаешь, Крыха, ты был прав". Крыховяк рассказал о беседе с Семиным после матча с "Зенитом"
"Монако" хочет подписать Мертенса и готов платить ему 8 млн евро в год
Полузащитник "Уфы" Фомин может перейти в "Удинезе"
Футболистам "Уханя" спустя три месяца разрешили вернуться в город 1
"Севилья" заинтересовалась нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном 1
Зидан может сменить Сарри в "Ювентусе"
Касорла может перебраться в Северную Америку
Агент Шюррле: Андре хочет быть рядом с семьей 2
Плетикоса: до сих пор думаю, что Каррера заслужил остаться в "Спартаке" 4
"Арсенал" хочет приобрести форварда "Валенсии" Морено
"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Фрайбурга"
Все новости