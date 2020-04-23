Неймар: меня беспокоит, что нет точной даты возобновления сезона

Нападающий "ПСЖ" Неймар обеспокоен тем, что на данный момент неизвестна точная дата возобновления сезона в чемпионате Франции.



Напомним, из-за пандемии коронавируса на неопределенное время приостановлены практически все европейские лиги.



"Меня беспокоит, что нет точной даты возобновления сезона. Я хочу играть и соревноваться. Я скучаю по атмосфере в команде и своим партнерам по "ПСЖ" Я скучаю по футболу", - цитирует Неймара пресс-служба клуба.



На сегодняшний день в мире выявлено боле 2,6 млн случаев заражения коронавирусом.