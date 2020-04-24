Защитник "Лиона": Неймар – это не лидер

Бразильский футболист "Лиона" Рафаэл раскритиковал своего соотечественника Неймара, который защищает цвета "ПСЖ".

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В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.- Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему нужно многое улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста.Неймар – это не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол – это приоритет в жизни игрока. Вокруг него же столько всего, - приводит слова игрока ESPN.После 27-ми игр "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции.