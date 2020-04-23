Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав, что ранее он встречался с поваром футболиста

Мать Неймара Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тиаго Рамосом, узнав, что ранее он имел отношения с мужчинами.

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По информации Daily Mail, Рамос встречался с поваром Неймара и с известным в Бразилии актёром Карлиньосом Майей. Шокированная 52-летняя мать Неймара решила прекратить отношения с молодым человеком, которые не продлились и месяца.Сам Неймар ранее пожелал своей матери счастья в этих отношениях.Родители Неймара развелись в 2008-м году, но с тех пор футболист регулярно поддерживал контакт со своей матерью. Отец футболиста Неймар-старший является агентом и менеджером 28-летнего бразильского футболиста.