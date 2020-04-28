Виллаш-Боаш: решение не доигрывать чемпионат Франции выглядит логично

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поддержал решение не доигрывать чемпионат Франции.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса власти Франции приняли решение до августа не снимать ограничительные меры по организации массовых мероприятий.

"Решение принято логично, пока еще рано начинать тренироваться. Это как уважение, которое мы должны иметь по отношению к жертвам этого вируса во Франции и в мире. Теперь нужно посмотреть, какими будут результаты в нынешнем сезоне. Но самое главное - это здоровье людей. Каждый должен осознавать, насколько трагично время, которое мы переживаем", - приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe.


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Теги: Виллаш-Боаш Марсель Лига 1
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