Полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в сборную Лиги 1 сезона, составленную известным французским футболистом и тренером Луисом Фернандесом, который сейчас работает экспертом BeIn Sports.
Александр Головин перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Некоторое время назад Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса.
Официально: "ПСЖ" — чемпион Франции
Головин и Неймар вошли в символическую сборную Лиги 1 по версии Луиса Фернандеса
Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную Лиги 1 по версии эксперта Луиса Фернандеса.
Фото: BeIn Sports
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!