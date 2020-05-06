Головин и Неймар вошли в символическую сборную Лиги 1 по версии Луиса Фернандеса
- Личные достижения никогда не были и не будут для Саши на первом месте. Он суперкомандный игрок, для него всегда и везде приоритетом является результат команды, будь то клуб или сборная.
Но, конечно, приятно, что он оказался в компании с такими футболистами как Мбаппе и Неймар. Это звезды первой величины. Тем более, что попадание в эту символическую сборную он заслужил своей игрой, своим трудом и работой, - приводит слова агента Sport24.
Александр Головин перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Некоторое время назад Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1, "Монако" расположился на 9-м месте.
Агент Головина прокомментировал попадание Александра в символическую сборную Лиги 1
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Олег Артемов прокомментировал включение его клиента в символическую сборную чемпионата Франции сезона 2019/20.
Фото: Sport.ru
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