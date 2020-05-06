Эррера: честно говоря, немного грустно выиграть первое чемпионство таким образом

Хавбек французского "ПСЖ" Андер Эррера поделился эмоциями от досрочного получения звания чемпионов.

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Напомним, сезон Лиги 1 был завершен досрочно из-за распространения коронавируса.



- Если честно, я не праздновал чемпионство. Я люблю футбол, но мне нравится играть в него и завоёвывать трофеи на поле. Конечно, здорово выиграть ещё один титул, но это не то же самое. Я хотел отпраздновать с нашими болельщиками и моими одноклубниками.



Думаю, мы заслужили титул, потому что у нас было 12 очков отрыва от "Марселя". Надеюсь, мы сможем побороться за кубковые трофеи и Лигу чемпионов. Честно говоря, немного грустно выиграть первое чемпионство таким образом, — приводит слова испанца ESPN.



30-летний полузащитник перешел во французский клуб из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне испанец провел 8 матчей в чемпионате Франции, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.



На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, умерло более 265 тысяч человек.



По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 заболевших (11 231 за последние сутки), выздоровело 23 803, умерло 1 625. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая, однако вероятнее всего чемпионат России будет завершен досрочно.