Чеферин: для меня решение о досрочном завершении чемпионата Франции было преждевременным

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что французская Лига 1 по его мнению была завершена преждевременно.

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- Это не идеальная вещь, потому что ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов. Но опять же, если это решение правительства, что могут сделать клубы или лига? Ничего. Но для меня это решение было преждевременным, - цитирует Чеферина beIN Sports.



Также глава УЕФА сказал, что уважает решение правительства Франции и подчеркнул, что в любом случае клубы должны выполнять установку властей страны.



Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" объявлен чемпионом Лиги 1.



Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19. Количество зараженных коронавирусом во Франции более 178 тысяч человек, более 27 тысяч жертв. Выздоровело 59 605 человек.