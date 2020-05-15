Президент "Марселя" сообщил, что Виллаш-Боаш не покинет команду

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро заявил, что главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш продолжит работу в клубе.



Ранее клуб покинул спортивный директор Андони Субисаррета. Виллаш-Боаш неоднократно говорил, что хочет работать в связке с Субисарретой. После этого появились слухи о возможном уходе португальского специалиста.



"Андре Виллаш-Боаш — это человек, которого мы хотим видеть главным тренером "Марселя" еще много лет", - приводит слова Эйро RMC.