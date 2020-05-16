Самюэль Это’О: думаю, что Мбаппе станет главной мировой звездой в ближайшие годы

Экс-нападающий "Барселоны" Самюэль Это’О поделился мнением о нападающем "ПСЖ" Килиане Мбаппе.



Отметим, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Франции.



"Лучшие действующие игроки? Назову опытного Месси и Килиана Мбаппе. Француз производит наибольшие впечатление среди молодых футболистов. Я думаю, что он станет главной мировой звездой в ближайшие годы", — сказал Это’О в прямом эфире в инстаграме.



Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал". Сам Мбаппе заявил, что еще как минимум на год останется в Париже.