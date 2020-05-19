Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отказался подписывать с клубом новое соглашение, передает L'Equipe.
Ранее стало известно, что "Марсель" предлагает португальцу контракт на два года - до лета 2022.
Однако после ухода из клуба спортивного директора Андони Субисарреты Виллаш-Боаш больше не хочется работать в "Марселе". Он также недоволен тем, как клуб работает на трансферном рынке.
В минувшем сезоне Лиги 1 "Марсель" занял 2-е место.
Андре Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Марселем"
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