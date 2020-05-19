Андре Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Марселем"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отказался подписывать с клубом новое соглашение, передает L'Equipe.



Ранее стало известно, что "Марсель" предлагает португальцу контракт на два года - до лета 2022.



Однако после ухода из клуба спортивного директора Андони Субисарреты Виллаш-Боаш больше не хочется работать в "Марселе". Он также недоволен тем, как клуб работает на трансферном рынке.



В минувшем сезоне Лиги 1 "Марсель" занял 2-е место.