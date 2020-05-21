"Монако" планирует распродать 30 футболистов перед стартом нового сезона

Французский "Монако" планирует масштабную распродажу перед началом нового сезона.

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Об этом сообщает AFP.



По версии источника, клуб готов летом расстаться с 30 футболистами, большая часть из которых - игроки первой команды. Клуб, по сведениям, не готов расставаться с лидерами, но готов продать несколько футболистов основного состава. Есть ли в их числе Александр Головин - неизвестно.



На продаже футболистов "Монако" планирует выручить 50 млн евро и существенно разгрузить зарплатную ведомость.