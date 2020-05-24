"Мы чувствуем себя по-идиотски". Президент "Лиона" - о досрочном завершении Лиги 1

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола жестко раскритиковал решение властей досрочно завершить чемпионат Франции.

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- Такая страна, как Испания, где смертей во время пандемии больше, чем во Франции, подумала и нашла способ возобновить сезон. УЕФА просил всех быть терпеливее.Когда руководители нашего футбола участвуют в этих конференциях, а затем делают совершенно другие выводы, мы чувствуем себя по-идиотски. УЕФА выпустил собственный медицинский протокол, который мы во Франции даже не изучали. Это совершенно скандальная ситуация, - приводит слова Ола L’Equipe.Чемпионат Франции был завершен досрочно в конце апреля из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан "ПСЖ". "Лион" занял седьмое место.Парламент Франции принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19.Новый сезон Лиги 1 начнется 22 августа. Сезон в Лиге 2 начнется 23 августа. Отмечается, что календарь еще будет доработан, когда будет установлена дата проведения матчей еврокубков.