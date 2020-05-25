Виллаш-Боаш решил остаться в "Марселе"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш продолжит работу во французской команде.

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— Я счастлив в "Марселе" и хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов. Что касается продления контракта, то мне нужно понимать экономическую ситуацию. Любой тренер хочет быть уверенным в том, что у него будут подходящие условия для работы, — рассказал португальский специалист в интервью RMC Sport.



Контракт Виллаш-Боаша с "Марселем" истекает летом 2021 года. Он возглавляет команду с мая 2019 года. С 2014 по 2016 год работал в "Зените".



В нынешнем сезоне чемпионата Франции, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Марсель" финишировал на второй строчке.