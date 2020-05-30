Мбаппе об убийстве Джорджа Флойда полицейским: правосудие для Джорджа

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Faisal HQ

Напомним, в начале недели афроамериканца убил полицейский во время задержания. Флойда задерживались за попытку расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский повалил мужчину на землю и коленом придавил ему шею, несмотря на крики Флойда. Спустя некоторое время мужчина потерял сознание, а позже скончался.Позже жители Миннеаполиса вышли на массовые митинги, закидывая камнями полицейские участки.Мбаппе оставил пост с хэштегом Justice for George ("Правосудие для Джорджа"), сопроводив текст двумя эмодзи.