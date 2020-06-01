Ди Мария страдает от бессонницы и депрессии. Возможно, из-за досрочно завершённого сезона

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария с трудом переживает решение властей досрочно завершить сезон Лиги 1.

Фото: lequipe

Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на слова врача парижского клуба.



Ранее жена игрока рассказала, что он ведёт себя как зомби.



"ПСЖ" стал чемпионом по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции. Такое решение власти приняли в связи с пандемией коронавируса.