Свернуть все/Развернуть все

Виллаш-Боаш сообщил, что намерен покинуть "Марсель" через год

Наставник французского клуба Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет попробовать себя в другом чемпионате.

Напомним, что экс-тренер "Зенита" возглавил "Марсель" перед началом сезона-2019/20.

- У меня осталось четыре года тренерской карьеры. Еще год я буду работать в "Марселе", а затем хотел бы получить более экзотический опыт — в Бразилии или Японии, - приводит слова тренера "СЭ".

Сезон Лиги 1 2019/2020 был досрочно завершён в связи с пандемией коронавируса. "Марсель" под руководством португальского тренера занял второе место и таким образом пробился в Лигу чемпионов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига 1 Виллаш-Боаш
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Журналист Квятковский намекнул на скорое возвращение Вагнера в ЦСКА
Балотелли отказался разрывать контракт с "Брешией", игрока уведомили об увольнении
Селюк: если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время 1
"Несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии". Агент рассказал об интересе к Данченко 1
Виллаш-Боаш сообщил, что намерен покинуть "Марсель" через год
Рахимич: Ибрагимович играет в 38, а Вагнеру скоро исполнится только 36
Рахимов: по-моему, последние два года Вагнер уже не бежал 2
Парфёнов: расширение РПЛ? Не вижу в этом ничего страшного
Парфёнов - о возвращении на систему "весна-осень": нужно выстраивать свой календарь синхронно с Европой
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Гарет Бэйл пропустил командную тренировку из-за переутомления
Шемберас: Чалову будет очень полезно поиграть рядом с таким хорошим нападающим, как Вагнер
Легионеры "Уфы" сдали тест на коронавирус
Байдачный: Вернидуб говорил, что в Россию лучше не ехать? А что ещё может сказать украинец, ненавидящий Россию? 5
Спортивный директор "Тамбова": переезд в Нижний Новгород нужен для того, чтобы сохранить клуб. Придется менять название 2
Источник: Вагнер хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет 1
"Мне кажется, барана может съесть". Соболев рассказал об аппетитах одноклубника
Игрок "Сочи" Мостовой: можно еще спокойно побороться за место в еврокубках 3
Фарфан - о симптомах коронавируса: такой головной боли не было даже из-за похмелья
Уссем Ауар может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Все тесты на коронавирус в АПЛ дали отрицательный результат
Игуаин может не сыграть в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом"
Рахимов: "Бавария" не показывает игру ниже определенного уровня
Хосе Кальехон станет одноклубником Черышева
17-летний полузащитник "Байера" вошел в историю Бундеслиги
Олег Данченко попал в сферу интересов ряда московских клубов
Ханс-Дитер Флик: мы хотим стать чемпионами
Футбольный агент - о Дивееве: он способен вырасти в игрока топ-уровня
"Барселона" планирует расстаться с Усманом Дембеле 1
Петер Бош: "Бавария" - это топ-команда, мы в очередной раз в этом убедились
Все новости