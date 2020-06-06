Наставник французского клуба Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет попробовать себя в другом чемпионате.
Напомним, что экс-тренер "Зенита" возглавил "Марсель" перед началом сезона-2019/20.
- У меня осталось четыре года тренерской карьеры. Еще год я буду работать в "Марселе", а затем хотел бы получить более экзотический опыт — в Бразилии или Японии, - приводит слова тренера "СЭ".
Сезон Лиги 1 2019/2020 был досрочно завершён в связи с пандемией коронавируса. "Марсель" под руководством португальского тренера занял второе место и таким образом пробился в Лигу чемпионов.
Виллаш-Боаш сообщил, что намерен покинуть "Марсель" через год
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