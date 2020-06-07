У Неймара украли паспортные данные

Нападающий "ПСЖ" Неймар стал жертвой мошенников, у бразильца были украдены данные его ID.

Фото: globallookpress.com

Как сообщает UOL Esporte, футболист и его окружение узнали о краже из прессы. Отмечается, что паспортные данные были украдены для того, чтобы попросить материальной помощи у бразильского государства в период пандемии.



- Очевидно, что Неймар никогда не стремился использовать эту программу (поддержки), и мы не знаем, кто смог это сделать. Представители игрока даже не знали об этом до того, как с ними связалась пресса, - сообщают в окружении бразильца.



Летом 2017 года Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории. В завершившемся досрочно розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 15 матчей и забил 13 голов.