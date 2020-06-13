Свернуть все/Развернуть все

Неймар вернется в Париж 13 июня

Форвард "ПСЖ" Неймар сегодня вернется в Париж.

Как сообщает L'Equipe, бразильский футбол находился в Бразилии на карантине. "ПСЖ" рекомендовал всем футболистам команды вернуться во Францию до 15 июня, чтобы избежать 14-дневного карантина.

22 июня "ПСЖ" начнет тренировки и будет готовиться к новому сезона.

В минувшем сезоне парижане одержали победу в чемпионате Франции. Подопечные Томаса Тухеля вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Неймар ПСЖ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Воспитанник "Спартака" Терешкин может перейти в брянское "Динамо"
Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный 2
Жена Игнашевича призналась, что быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста 1
"Тамбов" 16 или 17 июня погасит долги за использование "Мордовия Арены" 1
Игрок сборной Украины Ярмоленко поддержал движение "Жизни черных важны"
Илья Геркус назвал трех лучших российских форвардов
Белоус - о планах Федуна передать "Спартак" болельщикам: мне кажется, это утопия 1
Неймар вернется в Париж 13 июня
Погибший 16-летний футболист "Монтеррея" "забил" гол, находясь в гробу (видео) 1
"Спартак" поздравил Дасаева с 63-летием
Футболистка Коваленко - о Григоряне: он прямой человек. Если ты де**мо, так и скажет
Стоичков: я бы отдал "Золотую бутсу", чтобы увидеть Месси чемпионом мира
Мор - об учебе с Семаком: я не понимал, зачем так сильно углубляться в учебники, но с ума он не сходил
Магаль и "Торпедо" объявили о продлении контракта
Роналду не забил пенальти впервые за полтора года
Агент защитника СПАЛа Стрефеццы: ЦСКА? Трансфер может случиться
"Уфу" поддержат около 10 тыс болельщиков в матче с "Тамбовом"
Рязанцев: на данный момент мне бы хотелось попасть в РПЛ именно с "Торпедо"
Пасторе раскритиковал чемпионат Франции
Роналду: рестарт получился разным, но мы достигли своей цели
Экс-вратарь сборной Аргентины признался, что ему предлагали миллион долларов за пропущенные голы
"Даже великие промахиваются". Бонуччи - о незабитом пенальти Роналду 1
Экс-жены футболистов Бузова и Барановская снялись в клипе группы "Руки Вверх!" 1
"Зенит" интересуется форвардом "Ривер Плейта" Борре
Кокорин - о тюрьме: в нашей стране это может коснуться любого 18
Роббен рассказал о возможном возвращении в "Баварию"
"Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Леванте", пропустив с пенальти на 98-й минуте 1
Ефремов: не понимаю, как дальше жить. Нет больше Ефремова. Предал я всех 15
Роббен, завершивший карьеру год назад, провел тренировку на базе "Баварии" (фото) 2
Аршавин рассказал, как будут набирать форму футболисты после длительного простоя
Все новости