Неймар вернется в Париж 13 июня

Форвард "ПСЖ" Неймар сегодня вернется в Париж.



Как сообщает L'Equipe, бразильский футбол находился в Бразилии на карантине. "ПСЖ" рекомендовал всем футболистам команды вернуться во Францию до 15 июня, чтобы избежать 14-дневного карантина.



22 июня "ПСЖ" начнет тренировки и будет готовиться к новому сезона.



В минувшем сезоне парижане одержали победу в чемпионате Франции. Подопечные Томаса Тухеля вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.