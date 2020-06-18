Эррера – о вечеринке Неймара: жена не отпускала меня в туалет - чего там только не было

Хавбек ПСЖ Андер Эррера поделился деталями празднования 28-летия Неймара, которое отмечалось в феврале.



- Он арендовал клуб и организовал его так, чтобы парни с женами находились на верхнем этаже, а те, кто пришел один, – на нижнем. Конечно, моя жена не позволяла мне уйти в туалет или спуститься на нижний этаж! - приводит слова испанца Goal.com, ссылаясь на La Resistencia.



Напомним, что текущий розыгрыш чемпионата Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. "ПСЖ" стал чемпионом, а Неймар занял четвертую строчку в списке бомбардиров с 13-ю забитыми мячами.