Тренер "ПСЖ" - о Мбаппе: вместо того, чтобы забивать, он показывает свой дриблинг

Помощник главного тренера "ПСЖ" Зумана Камара ответил на вопрос, в чем заключается главная проблема нападающего команды Килиана Мбаппе.

Фото: Fox Sports

- Единственное, в чем можно его упрекнуть - когда он играет, то слишком старается демонстрировать свои способности. Вместо того, чтобы забивать, он показывает свой дриблинг и делает красивые трюки с мячом. Но он ещё молод, и со временем это исправится, - цитирует тренера Parisfans.fr.



Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром французского чемпионата в двух последних сезонах Лиги 1 подряд. В предыдущем розыгрыше он провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал 5 голевых передач. Также он помог "ПСЖ" стать чемпионом.



Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал". Сам Мбаппе заявил, что еще как минимум на год останется в Париже.