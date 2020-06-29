Ранее стало известно, что контракт игрока с немецкой командой продлён не будет.
На данный момент футболистом также интересуются такие клубы, как "Интер", "Атлетико" и "Рома".
В текущем сезоне за "Боруссию" Гётце сыграл в 21 матче, забил три гола и сделал ассист.
Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
Гётце может стать одноклубником Головина
Покинувший "Боруссию" Марио Гётце может перейти в "Монако".
Фото: Getty Images
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